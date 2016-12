Mehrere Kinder nach Großbrand in Spital gebracht

Gestern Abend ist es in St. Veit an der Glan (Kärnten) zu einem Großbrand gekommen, 30 Bewohner eines Mehrparteienhauses mussten in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

