Angekündigte Pressekonferenz verschoben

Im Wahlkampf hat der künftige US-Präsident praktisch bei keinem Auftritt vergessen, seiner Kontrahentin Hillary Clinton eines vorzuwerfen: dass sie eine Marionette der Finanzindustrie und der Wall Street sei. Nun hat Trump bereits den dritten hochrangigen Goldman-Sachs-Banker in sein Kabinett berufen. Zugleich verschob Trump jene von ihm selbst angekündigte Pressekonferenz, in der er bekanntgeben wollte, wie er sein künftiges Amt von seinen Geschäften trennen will.

