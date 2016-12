Berichte über Gräueltaten in Aleppo

UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon hat seine Besorgnis angesichts von Berichten über Gräueltaten gegen zahlreiche Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, in der syrischen Stadt Aleppo zum Ausdruck gebracht.

Zwar könnten die Vereinten Nationen die Berichte über solche Gräueltaten nicht unabhängig überprüfen, doch habe der UNO-Generalsekretär den Konfliktparteien seine „ernste Sorge“ übermittelt, sagte ein UNO-Sprecher in New York. Vor allem die syrische Armee mit ihren Verbündeten Russland und Iran müssten Zivilisten schützen.

APA/AFP/George Ourrfalian

Aleppo kurz vor Eroberung durch Regime

Die seit Jahren umkämpfte Großstadt Aleppo steht kurz vor der vollständigen Eroberung durch die syrische Armee, die durch russische Luftangriffe unterstützt wird. Die Mitte November gestartete Offensive auf die Rebellenviertel im Osten der Stadt gehe „in die Endphase“, hatte ein syrischer Armee-Vertreter am Montag gesagt.

„Der Kampf um Aleppo hat sein Ende erreicht“, berichtete auch der Direktor der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman. Er sprach von einem „vollständigen Zusammenbruch“ bei den Rebellen.

Wieder tausende Zivilisten geflüchtet

Binnen 24 Stunden sind laut Beobachtungsstelle mehr als 10.000 Zivilisten aus den seit 2012 von den Rebellen gehaltenen Vierteln in Ost-Aleppo geflüchtet. Der vollständige Fall der Stadt in Regierungshände wäre die schwerste Niederlage für die Rebellen in dem seit 2011 währenden Konflikt in Syrien.

In West-Aleppo waren einem AFP-Reporter zufolge gestern Abend bereits Freudenschüsse zu hören. Das staatliche syrische Fernsehen zeigte feiernde Menschen, die Bilder von Staatschef Baschar al-Assad und syrische Flaggen hochhielten.

Mutmaßlicher Giftgaseinsatz nahe Palmyra

In dem von der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierten Gebiet nahe der syrischen Stadt Palmyra gab es unterdessen nach Informationen von Kriegsbeobachtern heute vermutlich einen Giftgas-Angriff gegeben. In dem Gebiet habe es auch heftigem Beschuss aus der Luft gegeben, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Insgesamt seien dort mindestens 53 Menschen getötet worden, darunter 28 Kinder.

Unter Berufung auf Informanten vor Ort erklärte die Beobachtungsstelle, es habe Fälle von Erstickung gegeben. Mehrere Leichen hätten keine Anzeichen äußerer Verletzungen. Sie äußerte sich nicht dazu, wer für den Angriff verantwortlich ist.