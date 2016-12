Wendepunkt im Bürgerkrieg?

Die seit Jahren heftig umkämpfte syrische Stadt Aleppo steht offenbar endgültig davor, zur Gänze in die Hände des Regimes zu fallen. In Teilen der Stadt wird offenbar von regimetreuen Truppen bereits gefeiert. Die UNO zeigte sich unterdessen höchst besorgt: Es gebe Berichte über Gräueltaten in der Stadt. Binnen Stunden flüchteten wieder Tausende Zivilisten aus dem Ostteil der Stadt. Der Fall der einstigen Rebellenhochburg wäre wohl ein Wendepunkt im Bürgerkrieg.

Lesen Sie mehr …