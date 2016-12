Suche nach Topmusikern für Angelobung

Bereits jetzt steht fest, dass die Angelobung von Donald Trump die wohl teuerste in der US-Geschichte wird. Viele Konzerne und Interessengruppen stellen sich bei Trumps Team an, um Geld für die traditionellen Feierlichkeiten spenden zu dürfen, die sich mit zahlreichen Bällen und Gratiskonzerten über die ganze Hauptstadt erstrecken. An Geld mangelt es Trump also nicht - aber offenbar sehr wohl an Stars, die bereit sind, für ihn aufzutreten.

Lesen Sie mehr …