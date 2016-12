UNO: Syrische Armee erschoss 82 Zivilisten

Regimetreue Truppen sollen laut jüngsten Angaben der UNO in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo mindestens 82 Zivilisten erschossen haben. Laut UNO-Sprecher Rupert Colville gibt es Berichte, wonach Soldaten in die Häuser eindrangen und die Menschen an Ort und Stelle erschossen. Nähere Details in Kürze.