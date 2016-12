WHO-Bericht: 430.000 Malaria-Tote pro Jahr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) präsentiert in ihrem neuen Malaria-Bericht dramatische Zahlen: Im letzten Jahr starb alle zwei Minuten ein Kind an der tückischen Tropenkrankheit. Die weitaus meisten Todesfälle (92 Prozent) gab es laut dem Bericht in Afrika.

Die WHO berichtet aber auch über Erfolge. Die Zahl der Neuerkrankungen sei zwischen 2010 und 2015 weltweit um 21 Prozent zurückgegangen. Die Erreger von Malaria werden durch Stechmücken auf den Menschen übertragen.

