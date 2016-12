„Zusammenbruch der Menschlichkeit“

Syrische Regierungstruppen und ihre Verbündeten haben laut UNO in den vergangenen Tagen mindestens 82 Zivilisten in Aleppo getötet. Regimetreue Truppen seien in Häuser eingedrungen und hätten die Menschen darin sofort erschossen. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder. Es sei „ein völliger Zusammenbruch der Menschlichkeit“, sagte der Sprecher des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte, Rupert Colville.

