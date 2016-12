Ski alpin: Hirscher findet seine Meister

Marcel Hirscher hat am Wochenende in Val d’Isere zwar punktemäßig ordentlich abgeräumt, seine beiden zweiten Plätze haben den Salzburger aber dennoch nicht restlos glücklich gemacht. Denn mit Alexis Pinturault und Henrik Kristoffersen fand Hirscher in Riesentorlauf bzw. Slalom seinen Meister. „Es ist eindeutig, dass es im Riesentorlauf einen Alexis gibt, der vorne wegfährt, und im Slalom ist es Henrik“, sagte der 27-Jährige. Vor allem der Abstand im Slalom zu Kristoffersen schmeckt Hirscher nicht.

