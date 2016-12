Test: Pensionsversicherung nur bei langem Leben rentabel

Nur wenn man sehr alt wird und daher sehr lange eine Pension bezieht, rechnet sich eine private Pensionsversicherung. Das zeigt eine Studie der Arbeiterkammer. Die hohen Kosten und die derzeit niedrigen Zinsen machen daraus in allen anderen Fällen ein Verlustgeschäft. Am Ende kommt für Versicherte fast durchwegs weniger heraus, als insgesamt an Prämien eingezahlt wurde.

