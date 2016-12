Protestaktionen in allen Bundesländern

Es ist ein Streit, der seit Langem schwelt und am Mittwoch seinen vorläufigen Höhepunkt findet: Aus Protest gegen die geplante Gesundheitsreform bleiben in Wien, Kärnten und dem Burgenland Hunderte Arztpraxen geschlossen, weniger folgenschwere Aktionen gibt es in den restlichen Bundesländern. Rund 290.000 Patienten dürften vom Streik betroffen sein. Sie sind auf den Notdienst angewiesen.

Lesen Sie mehr …