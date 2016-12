Franziskus 80: Wie der Papst feiert

Franziskus, der Papst „vom Ende der Welt“, wie er sich in seiner ersten Ansprache zu Beginn des Pontifikats bezeichnet hat, wird am Samstag 80 Jahre alt. Offizielle Feste zum runden Geburtstag von Jorge Mario Bergoglio sind im Vatikan zwar nicht geplant, Feierlichkeiten wird es aber dennoch geben. Persönliche Glückwünsche an den Papst sind möglich.

