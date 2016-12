UniCredit bleibt in Österreich - weitere 1.000 Jobs weg

UniCredit-Konzernchef Jean Pierre Mustier hat heute erklärt, in Österreich bleiben zu wollen. Hier betreibt der Mailänder Bankkonzern mit der Bank Austria die größte Bank im Land. Der neue Sparkurs wird aber auch hierzulande spürbar sein.

Es wird auf bisherige Sparrunden aufgedoppelt. In Österreich soll die Zahl der Mitarbeiter in Summe nun um insgesamt 19 Prozent (Vollzeitarbeitskräfte) sinken, geht aus einer heute vorgelegten Präsentation hervor. In Italien und in Deutschland sollen nach drei Jahren jeweils um 21 Prozent weniger Beschäftigte auf der Payroll stehen.

2.100 Stellen in Summe abgebaut

Vor einem Jahr hatte der Konzern für Österreich den Abbau von etwa 1.100 Stellen geplant gehabt. Im neuen Plan ist nun von einer Reduktion um weitere 1.000 Arbeitsplätze die Rede - in Summe also ein Abbau von 2.100 Stellen. Die Bank Austria hat seit einiger Zeit ein Golden-Handshake-Programm laufen.

In Italien fallen nach dem neuen Plan 3.900 Jobs dem Sparstift zum Opfer, mitsamt den bisherigen Sparmaßnahmen sollen es bis 2019 9.400 Beschäftigte weniger sein. Bei der deutschen HVB geht es um rund 1.500 Jobs, die der UniCredit-Konzernchef zusätzlich eingespart sehen will. Voriges Jahr hatte das Sparziel für die HVB auf mehr als 1.000 Köpfe gelautet. Jetzt geht es in Summe bei der HVB um 2.500 Stellen.

13 Mrd. Euro frisches Kapital

Die italienische Großbank will bis 2019 Milliarden einsparen, über den bekannten Abbau von Tausenden Stellen fallen konzernweit weitere 6.500 Stellen weg, wie die UniCredit heute bekanntgab. Insgesamt wird der Personalstand um 14.400 Stellen gekürzt.

Die Bank will ihre dünne Kapitaldecke mit 13 Mrd. Euro frischem Kapital stopfen. Die Kapitalerhöhung solle bis Juni umgesetzt sein. Damit soll die harte Kernkapitalquote bis 2019 auf mehr als 12,5 Prozent wachsen. Zunächst kostet der geplante Konzernumbau aber 12,2 Mrd. Euro, allein 8,1 Mrd. Euro schreibt die Bank auf Kredite ab. Um die Risiken zu senken, verkauft die Bank faule Kredite im Volumen von 17,7 Mrd. Euro an die Allianz -Fondsgesellschaft Pimco und den US-Finanzinvestor Fortress.