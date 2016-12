Platter für „Westachsen“-Lösung bei Mindestsicherung

In Sachen Mindestsicherung will Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die „Westachse“ aktivieren. Er wolle eine gemeinsame Regelung mit Salzburg und Vorarlberg erreichen, sagte Platter heute bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

