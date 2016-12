Alleingang gegen EU-Recht

Sozialmissbrauch verhindern, ohne die Personenfreizügigkeit einzuschränken. Das ist das Ziel der Reformpläne, die EU-Kommissarin Marianne Thyssen am Dienstag in Straßburg vorgestellt hat. In Österreich hatten die Vorschläge bereits im Vorfeld für Aufregung gesorgt. Denn ein Punkt findet sich in den verschärften Regeln nicht: die Kürzung des Kindergelds für EU-Ausländer. Eine solche Regelung wäre nicht fair, so Thyssen. Und die Kommissarin stellte überdies fest: ein möglicher österreichischer Alleingang würde gegen geltendes EU-Recht verstoßen.

Lesen Sie mehr …