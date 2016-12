Kinder unter Beschuss

Die Unterstützer von Machthaber Baschar al-Assad haben bereits in den Straßen Aleppos die bevorstehende Einnahme der Stadt gefeiert. Die syrische Armee verkündete, man könne „jeden Augenblick“ die volle Kontrolle über die Großstadt erlangen. Die Berichte über Gräueltaten nahmen inzwischen zu, die UNO warnte vor einer humanitären Katastrophe. In Ostaleppo sollen zudem mehr als 100 Kinder in einem Gebäude gefangen sein, das unter schwerem Beschuss steht.

Lesen Sie mehr …