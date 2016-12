WM 2022: Kritik an FIFA und Katar nach Reformfarce

Die Kritik an den Organisatoren der Fußball-WM 2022 in Katar und am Fußballweltverband (FIFA) reißt nicht ab. Auch die jüngste Arbeitsrechtsreformfarce im Emirat konnte daran nichts ändern. Das System der Ausbeutung auf den gigantischen WM-Baustellen bleibe dasselbe, kritisierte Amnesty International. „Die FIFA kann nicht einfach damit weitermachen, der Misere der Arbeiter in Katar beschämend gleichgültig gegenüberzustehen“, sagte James Lynch, Amnesty-Vizedirektor für globale Angelegenheiten.

