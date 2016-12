Dezember 1916: Tausende Tote bei „Sturzflut aus Schnee“

Nach neun Tagen nahezu ununterbrochener Schneefälle hat eine Warmfront am 13. Dezember 1916 im südöstlichen Alpen-Raum zu der bisher wohl verheerendsten Lawinenkatastrophe in der Geschichte Europas geführt. Jüngsten Schätzungen zufolge kamen bis zu 5.000 Menschen in einer „Sturzflut aus Schnee“ ums Leben - der Großteil davon österreichisch-ungarische und italienische Soldaten, die an dieser hochalpinen Front des Ersten Weltkrieges ohnehin auch einen Krieg gegen die Mächte der Natur führten.

Mehr dazu in Warmfront nach neun Tagen Schneefall