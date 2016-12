Ostaleppo soll noch heute evakuiert werden

Das Gebiet der Rebellen in der umkämpften Großstadt Aleppo wird nach Angaben der wichtigsten Aufständischengruppe in Kürze vollständig evakuiert. „Jeder“ werde Ostaleppo noch in der Nacht verlassen, teilte ein Sprecher der Gruppe Ahrar al-Scham heute mit.