Russland: Kämpfe in Ostaleppo beendet

Die Kampfhandlungen im Osten der syrischen Metropole Aleppo sind nach Aussage des russischen UNO-Botschafters Witali Tschurkin beendet. Das syrische Militär habe seine Einsätze gestoppt, um den bewaffneten Aufständischen und ihren Familien die Flucht aus der Stadt zu ermöglichen, sagte Tschurkin am UNO-Sitz in New York.