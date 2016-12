UNO trennt sich von Wonder Woman

Mit großer medialer Fanfare haben die Vereinten Nationen Ende Oktober die Comicheldin Wonder Woman zur UNO-Botschafterin ernannt. Doch die Wahl traf auf teils heftigen Widerstand in- und außerhalb der UNO. Zu stark sexualisiert sei die Figur des US-Verlags DC Entertainment, der derzeit eine UNO-Kampagne sponsert, so die Kritikerinnen.

Mehr dazu in Kurze Karriere in echter Welt