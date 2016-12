Ausbruch: Noch zwei Schubhäftlinge flüchtig

Insgesamt fünf Schubhäftlinge sind am Sonntag und am Montag aus einem Polizeianhaltezentrum in Wien-Josefstadt ausgebrochen. Inzwischen konnten drei von ihnen wieder festgenommen werden, zwei sind noch auf der Flucht.

