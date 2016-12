Streik- und Aktionstag der Ärzte

Die Ärzte protestieren heute mit einem Streik- und Aktionstag gegen die Gesundheitsreform. In Wien bleiben die Ordinationen der Allgemeinmediziner geschlossen, in Kärnten und im Burgenland zum Teil auch die Praxen der Fachärzte, im Burgenland allerdings nur am Nachmittag. In den anderen Bundesländern wollen die Ärzte über die ihrer Meinung nach drohenden Auswirkungen der Reform informieren.

Im Wien ist nach einer Pressekonferenz der Ärztekammer-Funktionäre zudem ein Protestmarsch durch die Innenstadt geplant. Anschließend will die Führung der Standesvertretung im Parlament anwesend sein, wo die Reform beschlossen wird.

Die Ärztekammer befürchtet vor allem, dass mit der neuen Primärversorgung das Ende der Einzelordinationen und der Einzug gewinnorientierter Unternehmen in die geplanten Zentren drohen. Außerdem lehnt es die Standesvertretung ab, dass die Steigerung der jährlichen Gesundheitsausgaben von 3,6 Prozent auf 3,2 Prozent abgeschmolzen wird.