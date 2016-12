TV-Schauspieler Alan Thicke gestorben

Der Schauspieler Alan Thicke, der durch die TV-Serie „Unser lautes Heim“ bekannt wurde, ist tot. Sein Sprecher bestätigte den US-Branchenblättern „Variety“ und „Hollywood Reporter“ gestern den Tod des gebürtigen Kanadiers. Thicke wurde 69 Jahre alt. Nach Informationen des Promiportals TMZ.com soll der dreifache Vater beim Eishockeyspielen im kalifornischen Burbank einen Herzinfarkt erlitten haben.

AP/Invision/Richard Shotwell

In der von 1985 bis 1992 laufenden Serie „Growing Pains“ („Unser lautes Heim“) spielte er den Familienvater Dr. Jason Seaver, der mit seiner Frau Maggie (Joanna Kerns) vier Kinder großzieht. In der siebten Staffel der Sitcom spielte Leonardo DiCaprio einen obdachlosen Teenager. Thicke wirkte auch in Filmen mit, etwa in „Der Chaos-Dad“ und „Alpha Dog - Tödliche Freundschaften“.