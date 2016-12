Bewaffneter Mann am Trump Tower festgenommen

In den USA ist ein junger Mann festgenommen worden, der unter anderem mit einem Messer bewaffnet in den Trump Tower in New York eindringen wollte. Der 19-Jährige habe auch Feuerwerkskörper und ein Würgeisen dabeigehabt, als er vor zwei Tagen den schwer bewachten Geschäfts- und Wohnsitz des designierten US-Präsidenten Donald Trump betreten wollte, teilte ein Polizeisprecher mit.

Wo sich Trump zu diesem Zeitpunkt aufhielt, war unklar. Bereits im August, drei Monate vor der US-Präsidentenwahl, war ein Teenager festgenommen worden, der mit Gummisaugern an der Fassade des Trump Tower hinaufklettern wollte. Die Stadt New York fordert 35 Millionen Dollar von den Bundesbehörden für den Schutz des Hochhauses, in dem der Republikaner derzeit seine Regierungsmannschaft zusammenstellt.