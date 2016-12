Brasilien: Katholiken wechseln in Scharen zu Freikirchen

In Brasilien verliert die katholische Kirche mehr und mehr Gläubige an die Freikirchen. Der Katholikenanteil im Umland der Metropole Sao Paulo etwa habe sich in den vergangenen 50 Jahren halbiert, zeigt eine von der Diözese Santo Andre beauftragte Studie. Laut dieser wanderte ein Drittel der Gläubigen zu den Frei- oder Pfingstkirchen ab.

