OMV und Gasprom schließen angeblich Tausch ab

Das geplante Tauschgeschäft zwischen dem heimischen Ölkonzern OMV und der russischen Gasprom soll einem Medienbericht zufolge noch heute unter Dach und Fach gebracht werden.

Bei der Vertragsunterzeichnung in Wien sollen neben Gasprom-Chef Alexej Miller auch Bundeskanzler Christian Kern und Finanzminister Hans Jörg Schelling dabei sein, berichtete die Tageszeitung „Kurier“. Sprecher der beiden Unternehmen wollten sich nicht dazu äußern.

Die OMV bietet dem russischen Energieriesen eine Beteiligung an einer Nordsee-Ölforderung an. Im Gegenzug soll die OMV einen 25-Prozent-Anteil an dem sibirischen Gasfeld Urengoy erhalten. Eine Absichtserklärung wurde bereits im Frühjahr unterzeichnet. Die beiden Konzerne hatten angekündigt, den Deal bis Jahresende über die Bühne bringen zu wollen.