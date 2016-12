272 Milliarden Euro für Chinas Tourismus

China will den Tourismus in den kommenden Jahren mit einer Investitionsoffensive fördern. Dafür sollen bis 2020 rund zwei Billionen Yuan (272 Mrd. Euro) in die Hand genommen werden, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission heute in Peking mit. Damit sollen die Infrastruktur ausgebaut und öffentliche Dienstleistungen verbessert werden.

Die Regierung will die Abhängigkeit des Landes von Exporten dämpfen und nimmt dabei auch den Tourismus ins Visier. Die Branche will bis 2020 mehr als 50 Millionen Frauen und Männer beschäftigen, was etwa zehn Prozent der Beschäftigten entspräche. Umgerechnet mehr als 950 Milliarden Euro soll der Tourismus bis dahin jährlich in die Kassen spülen und mehr als zehn Prozent zum Wirtschaftswachstum beitragen.