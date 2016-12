Freihandelsabkommen EU - Japan in Schlussrunde

Japan und Europa wollen nach Informationen aus japanischen Regierungskreisen noch in dieser Woche den Weg für ein umfassendes Freihandelsabkommen zwischen beiden Regionen frei machen. „Ministerpräsident (Shinzo) Abe hat gesagt, er strebe eine Einigung noch in diesem Jahr an“, sagte heute ein hoher Handelsvertreter des asiatischen Landes.

Sollten die letzten noch offenen Details für eine Rahmenvereinbarung kurzfristig geklärt werden, will EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nächste Woche nach Tokio reisen und dort mit Außenminister Fumio Kishida zusammentreffen, wie die Wirtschaftszeitung „Nikkei“ berichtete.

USA ohne Interesse an TTP

Dem Abschluss eines Freihandelsabkommen zwischen Japan und Europa kommt ein wachsendes Gewicht zu. Denn der künftige US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, dass die Vereinigten Staaten die transpazifische Handelsvereinbarung TTP mit einer Reihe asiatischer Länder - darunter Japan - nicht weiter anstreben werden. Abe hatte diesem Abkommen eine Schlüsselrolle in seiner Handels- und Reformpolitik zugeschrieben.

Japan und Europa verhandeln seit 2013 über ein Freihandelsabkommen. Damit sollen nicht nur Zölle und andere Hindernisse im Warenhandel abgebaut werden, sondern auch der Dienstleistungsverkehr erleichtert und gemeinsame Investitions- und Wettbewerbsregeln geschaffen werden. Auch um Sozial- und Umweltstandards geht es. Europa erhofft sich davon einen besseren Marktzugang in Japan. Japan strebt insbesondere den Abbau von Zöllen in Europa im Bereich Autos, Autoteile und Elektroprodukte an.