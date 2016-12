OMV und Gasprom fixierten Megadeal

Der heimische Ölkonzern OMV hat ein geplantes, großangelegtes Tauschgeschäft mit dem russischen Energieriesen Gasprom fixiert. Die Russen erhalten Öl- und Gasfelder in der Nordsee, die OMV dafür eine Beteiligung an der Gasförderung in Sibirien.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at