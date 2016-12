Frau erstochen: Mordprozess in Steyr

Wegen Mordes an seiner Ehefrau wird sich ein 56-Jähriger in Steyr (Oberösterreich) vor Gericht verantworten müssen. Der Mann soll Ende Juli seine 53-jährige Frau in Ried im Traunkreis erstochen haben. Jetzt wurde Mordanklage erhoben.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at