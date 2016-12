Mann in Wiener Lokal getötet: Verdächtiger stellte sich

Nach einer tödlichen Messerattacke vergangene Woche in einem Wiener Lokal hat sich nun der mutmaßliche Täter gestellt. Der 33-Jährige kam gestern Abend in Begleitung seines Anwalts in eine Polizeiinspektion.

