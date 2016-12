Rechnungshof zerpflückt Zentrum Vordernberg

Als schlichtweg unwirtschaftlich bezeichnet der Rechnungshof in einem aktuellen Bericht das Anhaltezentrum in Vordernberg (Steiermark). Die Kritik geht sogar so weit, dass der Rechnungshof es für sinnvoller halten würde, das Zentrum anders zu nutzen.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at