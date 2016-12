Trump kürt Minister für Inneres und Energie

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat neue Personalentscheidungen getroffen. Der frühere Gouverneur von Texas, Rick Perry (66), soll Energieminister werden, wie Trump heute offiziell mitteilte.

APA/AP/Kathy Willens

Er bestätigte damit entsprechende Medienberichte vom Vortag. Perry werde in der Regierung daran mitwirken, die USA unabhängig von der Energie anderer Länder zu machen, so Trump. Perry soll nun das Ministerium leiten, das er 2011 als Bewerber der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur auflösen wollte.

Auch das US-Innenressort ist vergeben: Trump entschied sich für den ehemaligen Marineinfanterie-Kommandanten Ryan Zinke.

APA/AFP/Getty Images/Drew Angerer

Der 55-jährige Republikaner werde als Chef des Ressorts nominiert, sagte ein hochrangiger Vertreter des Trump-Teams. Zinke sitzt derzeit für den Bundesstaat Montana im US-Repräsentantenhaus. Dort hatte er sich für die Lockerung von Umweltauflagen starkgemacht.

Klimamitarbeiter bleiben geheim

In einem anderen US-Ministerium scheint man sich darum zu sorgen, was die neue Regierung mit bestimmten Daten anfangen könnte. Laut einem Bericht weigert sich das Energieministerium, Trumps Übergangsteam die Namen aller Mitarbeiter zu geben, die am Thema Klimawandel gearbeitet haben.

Die „Washington Post“ zitierte eine Sprecherin mit den Worten, man werde Trumps Übergangsteam alle öffentlich verfügbaren Informationen zukommen lassen - aber keine Namen einzelner Mitarbeiter. Trumps Team hatte dem Ministerium ein Memo mit 74 Fragen geschickt: Sie zielen auf die Amtszeit Barack Obamas, für den Klimaschutz ein Herzensanliegen war.