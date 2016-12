Ikea plant Möbelhaus bei Wiener Westbahnhof

Der schwedische Möbelkonzern Ikea plant die Eröffnung einer neuen Filiale in Wien. Anders als die bestehenden Filialen in der Donaustadt und in Vösendorf befindet sich diese in zentraler Lage: im „Blauen Haus“ neben dem Westbahnhof.

