USA erhöhen Militärpräsenz in Australien

Die USA werden 2017 ihre Militärpräsenz in Australien verstärken und dort Kampfflugzeuge stationieren. Die heute unterzeichnete Vereinbarung solle Aggressionen in der Region vorbeugen, teilte das US-Militär mit. Nach Angaben des Marinekommandeurs im Pazifik, Admiral Harry Harris, wollen die USA ihre modernsten Kampfflugzeuge von Australien aus starten lassen.

Damit wollen die USA ein starkes Signal ihrer Anwesenheit im indo-asiatischen Pazifikraum geben, so Harris. Die USA blieben ein wichtiger Akteur in der Region, unabhängig davon, wer gerade US-Präsident sei, sagte Harris in Australien, wo er Premierminister Malcolm Turnbull und Außenministerin Julie Bishop traf.

Ein „revanchistisches Russland und ein zunehmend selbstsicheres China“ sowie Nordkorea und der islamistische Terrorismus seien „spürbare Herausforderungen“ für die USA und Australien. Das mache eine „glaubwürdige Kampfkraft“ nötig.