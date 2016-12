Polen beschloss Einschränkung des Versammlungsrechts

Das von Nationalkonservativen dominierte polnische Parlament hat gestern Abend endgültig ein Gesetz zur Einschränkung der Versammlungsfreiheit verabschiedet. Regelmäßig veranstaltete Kundgebungen am gleichen Ort und zu wiederkehrenden Daten - etwa zu Jahrestagen und kirchlichen Feiertagen - haben demnach Vorrang vor allen anderen Demonstrationen.

Bisher galt in Polen das Prinzip: Wer zuerst eine Demonstration anmeldet, bekommt den Zuschlag, sofern die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Innenminister Mariusz Blaszczak führte aus, dass das neue Gesetz „Konfrontationen zwischen rivalisierenden Demonstranten“ verhindern solle. Künftig dürfen keine zwei Demonstrationen mehr zur selben Zeit am selben Ort stattfinden - es sei denn in einem Abstand von mindestens hundert Metern.

Kritiker werfen der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) vor, mit der Einschränkung des Versammlungsrechts die Verfassung weiter auszuhöhlen. Die polnische Regierung hat seit ihrem Amtsantritt vor rund einem Jahr eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, die in der EU teils als Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit kritisiert wurden.