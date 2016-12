D: Bevölkerungsanteil der Muslime bei fünf Prozent

Erstmals hat sich der Bevölkerungsanteil der Muslime in Deutschland auf über fünf Prozent erhöht. Das teilte das Innenministerium heute in Berlin mit. Durch den starken Anstieg muslimischer Neuzuwanderer stieg die Zahl der in Deutschland lebenden Muslime von 2011 bis 2015 um rund 1,2 Millionen auf 4,4 bis 4,7 Millionen. Unterm Strich erhöhte sich die Bevölkerungszahl in Deutschland durch Wanderungsbewegungen 2015 um eine Million.

