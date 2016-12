Klarer Favorit bei Österreichischem Filmpreis

Das Mediendrama „Thank You For Bombing“ von Regisseurin Barbara Eder führt das Feld der Nominierten für den 7. Österreichischen Filmpreis an.

Der kürzlich mit dem Wiener Filmpreis ausgezeichnete Film wurde bei der launigen Bekanntgabe der Akademie des Österreichischen Films heute im Wiener Ringturm mit acht Nominierungen bedacht. Die Verleihung findet am 1. Februar im Wiener Rathaus statt.

APA/Herbert Pfarrhofer

Die aktuell 385 wahlberechtigten Mitglieder der Akademie haben die Produktion, die episodenhaft die Geschichte dreier Kriegsreporter erzählt, in sämtlichen Hauptkategorien nominiert: „Thank You For Bombing“ ist als bester Spielfilm, Eder für die beste Regie sowie mit Tommy Pridnig für das beste Drehbuch und Raphael von Bargen sowie Manon Kahle als beste Hauptdarsteller im Rennen.

„Schiele“ und „Kater“ mit Siegeschancen

Um die Auszeichnung als bester Film respektive die beste Regie konkurriert der Episodenfilm mit Dieter Berners Filmbiografie „Egon Schiele: Tod und Mädchen“ und Händl Klaus’ Liebesdrama „Kater“, die beide auf jeweils fünf Nominierungen kommen. In der Drehbuchkategorie mischt neben den dreien auch Virgil Widrich mit seinem Mystery-Kammerspiel „Die Nacht der 1000 Stunden“ mit.

Überraschungen gibt es in den Hauptdarstellerkategorien, fehlen doch die bei der Diagonale mit den Großen Schauspielerpreisen ausgezeichneten, heimischen Größen Ursula Strauss („Maikäfer flieg“) und Erwin Steinhauer („Thank You For Bombing“) auf der Liste.

Stattdessen stehen der in Deutschland lebenden US-Amerikanerin Kahle die zwei Jungschauspielerinnen Valerie Pachner und Maresi Riegner für ihre Darstellungen der Wally Neuzil respektive der Gerti Schiele in „Egon Schiele: Tod und Mädchen“ gegenüber.

Der gebürtige Hamburger von Bargen misst sich mit zwei heimischen Granden, die sich in deutsch-österreichischen Koproduktionen hervorgetan haben: Josef Hader ist mit seiner Darstellung des Schriftstellers Stefan Zweig in „Vor der Morgenröte“, Peter Simonischek mit der gefeierten Titelrolle in „Toni Erdmann“ dabei.

Ruzowitzky fordert Geld von Politik

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) betonte die Bedeutung des österreichischen Filmschaffens für den heimischen Tourismus. 20 Prozent aller Touristen kämen nur wegen der Bilder, die um die Welt gingen. Er lobte den visionären Blick der Filmschaffenden in Zeiten wie diesen.

Regisseur Stefan Ruzowitzky forderte von Minister Thomas Drozda (SPÖ) neben der Liebe zum Film auch mehr Geld. Drozda war zum ersten Mal bei der Bekanntgabe der Nominierten und hoffte, dass es nicht das letzte Mal sei. „Das weiß man ja nie in Zeiten wie diesen.“ ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner freute sich, seit 1987 mit österreichischen Filmschaffenden zusammenarbeiten zu dürfen. „Hoch lebe der österreichische Film!“, sagte sie. „Der ORF ist ein leidenschaftlicher Partner des österreichischen Films.“