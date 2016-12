Doskozil in Jordanien: Ruf nach mehr Flüchtlingshilfe

Verteidigungsminister Hans Jörg Doskozil (SPÖ) will sich für mehr Hilfe Europas im stark vom syrischen Bürgerkrieg betroffenen Nachbarland Jordanien einsetzen. Er wolle die Bitte der Jordanier nach mehr Einsatz der EU „nach Brüssel weitertragen“, sagte Doskozil heute bei einem Kurzbesuch in der jordanischen Hauptstadt Amman.

Doskozil traf zuvor den jordanischen Regierungschef Hani al-Mulki und führende Vertreter des jordanischen Militärs. Mit diesen habe er über die weiterhin instabile Lage in der Region und die Schwierigkeiten bei der Versorgung von rund 1,5 Millionen syrischen Flüchtlingen in Jordanien gesprochen, sagte er.

Nach den offiziellen Treffen besuchte der Verteidigungsminister einer Schule für Flüchtlinge und sozial benachteiligte jordanische Kinder des Kinderhilfswerks Meci in der jordanischen Hauptstadt. Das Bundesheer übergibt dieser Tage 10.000 Kleidungsstücke an jordanische Hilfsorganisationen, die von der Volkshilfe und dem Arbeiter-Samariter-Bund in Österreich gesammelt und von zwei Herkules-Maschinen nach Jordanien gebracht wurden.