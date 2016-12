Baseball: US-Liga verbannt „Prinzessinnen“

Es hat in Mannschaftssportarten Tradition, dass Neueinsteiger kein leichtes Leben bei den Arrivierten haben. In der amerikanischen Major League Baseball (MLB) gehörte es dazu, Rookies in Frauengewand zu stecken oder als „Prinzessinnen“ zu verkleiden. Doch damit ist es jetzt vorbei. Eine neue Anti-Mobbing-Regel verbietet diskriminierende und herabwürdigende Verkleidung. So manche Spieler sind damit aber nicht glücklich.

