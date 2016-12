Ski alpin: Mayer Schnellster im Gröden-Training

Matthias Mayer hat heute im ersten Training für die Herren-Abfahrt in Gröden die Bestzeit erzielt. Der Kärntner setzte sich vor dem Schweizer Carlo Janka und dem Italiener Peter Fill durch.

Mit Max Franz und Klaus Kröll kamen zwei weitere ÖSV-Läufer in die Top Ten. Die zweite Abfahrt der Saison findet am Samstag (12.15 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) statt.

