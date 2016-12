Kapitalbedarf Österreichs 2017 ähnlich wie heuer

Der Kapitalbedarf der Republik Österreich wird im kommenden Jahr in etwa so hoch ausfallen wie heuer. Die für die Refinanzierung zuständige Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) plant laut ihrem „Funding Outlook 2017“ auf den internationalen Kapitalmärkten erneut die Aufnahme von 30 bis 33 Mrd. Euro. Der größte Teil wird mit 20 bis 22 Mrd. Euro wieder auf Bundesanleihen entfallen.

Erstmals wird 100-jährige Anleihe möglich

Im kommenden Jahr sind auch wieder ein bis zwei syndizierte Anleiheemissionen vorgesehen. Diese dienen hauptsächlich dazu, neue Staatsanleihen mit einem größeren Startvolumen auf den Finanzmärkten einzuführen. Das könnte im kommenden Jahr erstmals auch dazu führen, dass eine Anleihe mit 100 Jahren Laufzeit emittiert wird.

Die gesetzliche Möglichkeit dazu befindet sich derzeit noch in Vorbereitung, könnte aber bis Jahresmitte abgeschlossen sein. Ob von dieser Möglichkeit dann tatsächlich auch schon 2017 Gebrauch gemacht wird, hänge unter anderem vom Zinsniveau ab, sagte OeBFA-Chef Markus Stix heute im APA-Gespräch. Für die heuer erstmals aufgelegte 70-jährige Anleihe habe man sich drei Jahre Zeit gelassen.

Größter Teil entfällt auf Tilgungen

Der größte Teil der geplanten Kapitalaufnahme wird auch 2017 für Tilgungen von derzeit noch im Umlauf befindlichen Schuldverschreibungen benötigt. Dieser Teil wird mit rund 27 Mrd. Euro diesmal deutlich höher ausfallen, weil gleich zwei Bundesanleihen fällig werden, so Stix. Die Nettoneuaufnahme, die sich aus dem Budgetdefizit 2017 ergibt und auch Zinszahlungen beinhaltet, wird dagegen mit vier Mrd. Euro deutlich unter dem Spitzenwert von rund 13 Mrd. Euro in diesem Jahr liegen. Rechne man jedoch den Heta-Anteil von neun Mrd. Euro heraus, wäre es ein ähnlich hoher Betrag wie im Vorjahr, so Stix.

Für 2016 war ursprünglich die Aufnahme von 27 bis 30 Mrd. Euro geplant gewesen. Nach der Einigung mit den Heta-Gläubigern Anfang Oktober weitete die staatliche Finanzagentur ihren Finanzplan auf 30 bis 33 Mrd. Euro aus.