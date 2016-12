Konfliktanalytiker Feichtinger zu Aleppo

Die Schlacht um Aleppo scheint geschlagen, auch wenn es heute wieder Gefechte gab. Was die Niederlage der Rebellen für das Regime von Präsident Assad und den syrischen Bürgerkrieg bedeutet, zu dieser Frage ist Brigadier Walter Feichtinger von der Landesverteidigungsakademie Gast im Studio.

Erdogan geht gegen Kurden vor

Nach dem Doppelanschlag in Istanbul am Wochenende ruft der türkische Präsident Erdogan zur „nationalen Mobilmachung“ gegen den Terrorismus auf. In den vergangenen Tagen sind -hunderte Mitglieder und weitere Abgeordnete der prokurdischen Oppositionspartei HDP verhaftet worden. Aus Istanbul berichtet Jörg Winter.

Pro und Kontra Ärztestreik

Streiks und Proteste der Ärztekammer haben nichts gefruchtet – der Nationalrat hat die umstrittenen Reformen im Gesundheitsbereich beschlossen. Die ZIB2 hat zwei Ärzte begleitet, von denen einer für und einer gegen diese Reformen ist.

Neuauflage des kleinen Glücksspiels?

Der Weg für den Einstieg von Novomatic bei den Casinos Austria ist frei. Kritiker befürchten, dass es nun zu einer Neuauflage des sogenannten kleinen Glücksspiels auch dort kommt, wo es verboten wurde.

Kritik am Anhaltezentrum Vordernberg

Der Bericht des Rechnungshofs zum Anhaltezentrum Vordernberg ist vernichtend: Der Betrieb sei unwirtschaftlich, verursache zu viele Kosten, und das Zentrum sei unterbelegt. In der ZIB2 Reaktionen vom Innenminister und vom Bürgermeister von Vordernberg.

