„Anhaltender Alptraum“

Der scheidende UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon hat das Versagen der Vereinten Nationen im Syrien-Krieg als die größte Enttäuschung seiner Amtszeit bezeichnet. „Was ich am meisten bereue, jetzt, wo ich aus dem Amt scheide, ist der anhaltende Alptraum in Syrien“, sagte Ban am Mittwoch in New York. Das kollektive Versagen in Syrien „wird mit Blick auf das Ansehen der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedsstaaten eine schwere Last bleiben“, sagte Ban weiter, der hier wohl bewusst nahezu dieselben Worte verwendete wie bei einer Rede vor der UNO-Vollversammlung 2013.

