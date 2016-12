Fußball: Weltpremiere für Videobeweis bei Club-WM

Am Sonntag wird bei der Club-WM in Yokohama der letzte Fußballtitel des Jahres 2016 vergeben. Abseits der Frage, ob Europameister Cristiano Ronaldo mit Real Madrid nach der Champions League einen weiteren Titel erobert, kommt es beim Turnier in Japan zur internationalen Premiere einer eventuell zukunftsweisenden Technologie. Die FIFA experimentiert nämlich mit Video-Schiedsrichter-Assistenten (VSA). Im ersten Halbfinale spielte der VSA auch gleich eine entscheidende Rolle.

