Ban Ki Moon enthüllt Porträt in UNO-Hauptquartier

Der scheidende Generalsekretär Ban Ki Moon hat heute sein offizielles Porträt in der Lobby des Hauptquartiers der Vereinten Nationen in New York enthüllt. Das Gemälde des koreanischen Künstlers Lee Won Hee hängt nun in einer Reihe neben den Porträts der sieben früheren Generalsekretäre.

APA/AP/Seth Wenig

Ban ist darauf stehend im Anzug vor einem Bücherregal und einer Fahne der Vereinten Nationen zu sehen. Seine rechte Hand ruht auf einem Globus. Er sei glücklich, dass ihn das Bild jünger und besser aussehend wirken lasse, scherzte Ban bei der offiziellen Enthüllung des Porträts.