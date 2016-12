Bericht über neue Waffenruhe für Aleppo

In der umkämpften syrischen Stadt Aleppo soll in den nächsten Stunden Rebellen zufolge eine neuen Waffenruhe in Kraft treten. Morgen Früh sollten dann die ersten Verletzten und Zivilisten aus den Rebellengebieten Aleppos gebracht werden, erklärte der Sprecher der radikalislamischen Miliz Ahrar al-Scham, Ahmed Kara Ali.

Ein Vertreter des Pro-Assad-Bündnisses bestätigte Agenturberichten zufolge das Abkommen über die Waffenruhe. Den Angaben zufolge sollen dann rund 15.000 Menschen zwei von den Rebellen belagerte Ortschaften verlassen.

Ein gestern ausgehandeltes Abkommen über den Abzug von Kämpfern und Rebellen war heute zunächst nicht umgesetzt worden. Vielmehr wurde von neuen Luftangriffen berichtet. Nach Angaben der oppositionsnahen Beobachtungsstelle für Menschenrechte soll die syrische Armee bei einem weiteren Vorstoß gegen die Rebellen zudem die Hälfte des Viertels Sukkari unter ihre Kontrolle gebracht haben.