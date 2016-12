EuGH entscheidet über Gensoja-Zulassung

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verkündet heute in Luxemburg, ob die EU die Zulassung genetisch veränderter Sojabohnen für Lebens- und Futtermittel erneut prüfen muss.

Die drei Nichtregierungsorganisationen Testbiotech, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsability und Sambucus vertreten unter anderem die Ansicht, dass immunologische Risiken der genetisch veränderten Sojabohne nicht ausreichend bewertet wurden.

Die Organisationen verlangen deswegen eine neue Überprüfung. Die EU-Kommission hält dagegen an ihrer bisherigen Zulassung fest.