Ski alpin: Mayer jubelt über Trainingsbestzeit

Ausgerechnet am Schauplatz seines schweren Sturzes im Vorjahr, der das frühzeitige Saisonende bedeutet hatte, hat Matthias Mayer gestern jubeln dürfen. Der Kärntner erzielte im ersten Abfahrtstraining in Gröden Bestzeit und sprach danach von einem „ganz großen Sieg“. Grund für die riesige Freude bei Mayer war neben dem offenbar überwundenen Sturz die Tatsache, dass er in seiner Karriere erst ein einziges Mal Trainingsschnellster war - zwei Tage vor seinem Olympiasieg 2014 in Russland.

